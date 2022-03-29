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«Челси» может включиться в гонку за Дибалу

29 Марта 2022 • 18:55 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
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02.04 17:00

Лондонский «Челси» раздумывает над тем, чтобы включиться в гонку за нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу, чей контракт со «старой синьорой» истекает по окончанию нынешнего сезона.

 

На данный момент «синие» не могут покупать игроков из-за наложенных санкций, но как только разрешится ситуация с новым владельцем, клуб вновь сможет возобновить деятельность на трансферном рынке. Ожидается, что имя нового владельца «Челси» станет известно до конца мая.
 
Среди других претендентов на Дибалу назывались такие клубы, как миланский «Интер», «Барселона» и «ПСЖ». Сам футболист уже дал понять руководству «Ювентуса», что не намерен продлевать контракт.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Пауло Дибала
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ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
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