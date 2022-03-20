Сапата интересен «Интеру»

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата попал в сферу интересов миланского «Интера».

Колумбиец мог оказаться в «Интере» ещё прошлым летом, однако «Аталанта» отказалась отпускать свою звезду. По окончании сезона 2021-22 «нерадзурри» планируют вернуться к кандидатуре Сапаты, утверждает Corriere dello Sport.

Впрочем, главной трансферной целью «Интера» остаётся форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка, на которого также претендует «Милан». 30-летний Сапата рассматривается лишь как альтернативный вариант на случай неудачного исхода переговоров с итальянцем.

На счету Дувана Сапаты 12 взятий ворот и 7 результативных пасов в 23 поединках текущего сезона.