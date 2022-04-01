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Чемпионат Италии. Серия А

Матерацци: «С Влаховичем «Ювентус» разобрался с атакой на семь лет вперед»

01 Апреля 2022 • 13:32 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
2.85 3.30 2.50
03.04 21:45

Экс-защитник «Интера» Марко Матерацци считает подписание «Ювентусом» Влаховича отличным ходом и хочет, чтобы Дибала перешел в «Интер».

«Возможно, «Ювентус» пытался исправить ошибки прошлого. Они пошли ва-банк с Роналду, и это не помогло им. Тем не менее, «Ювентус» сделал отличное подписание, с Влаховичем они разобрались с атакой на следующие семь или восемь лет», - сказал Матерацци.

На вопрос, хотел бы он увидеть Дибалу в футболке «Интера», Матерацци ответил:

«Ух! Да. Очень сильно!»

«Ювентус» встретится в очередном туре Серии А с «Интером» в воскресенье, 3 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Марко Матерацци Пауло Дибала Душан Влахович
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