Матерацци: «С Влаховичем «Ювентус» разобрался с атакой на семь лет вперед»

Экс-защитник «Интера» Марко Матерацци считает подписание «Ювентусом» Влаховича отличным ходом и хочет, чтобы Дибала перешел в «Интер».

«Возможно, «Ювентус» пытался исправить ошибки прошлого. Они пошли ва-банк с Роналду, и это не помогло им. Тем не менее, «Ювентус» сделал отличное подписание, с Влаховичем они разобрались с атакой на следующие семь или восемь лет», - сказал Матерацци.

На вопрос, хотел бы он увидеть Дибалу в футболке «Интера», Матерацци ответил:

«Ух! Да. Очень сильно!»

«Ювентус» встретится в очередном туре Серии А с «Интером» в воскресенье, 3 апреля.