«Милан», «Ювентус» и «Тоттенхэм» заинтересованы в услугах Дзаньоло

Мы уже сообщали, что 22-летний нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло может покинуть клуб, и сейчас стало известно, что на него претендуют два итальянских клуба («Милан» и «Ювентус»), а также «Тоттенхэм». Активнее всего ведет себя в этом смысле «Милан», представители которого уже нашли подходы к окружению футболиста, сообщает Football Italia.

С другой стороны, новый контракт предлагает и «Рома», но Николо не спешит подписывать его, желая посмотреть, какие еще могут поступить предложения. Стоимость футболиста по Transfermarkt - 33 миллиона евро. Его нынешнее соглашение с «Ромой» действует до 2024 года, в этом сезоне Дзаньоло забил два мяча и еще один раз успешно ассистировал партнерам.