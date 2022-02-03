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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан», «Ювентус» и «Тоттенхэм» заинтересованы в услугах Дзаньоло

03 Февраля 2022 • 05:31 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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05.02 20:00

Мы уже сообщали, что 22-летний нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло может покинуть клуб, и сейчас стало известно, что на него претендуют два итальянских клуба («Милан» и «Ювентус»), а также «Тоттенхэм». Активнее всего ведет себя в этом смысле «Милан», представители которого уже нашли подходы к окружению футболиста, сообщает Football Italia.

С другой стороны, новый контракт предлагает и «Рома», но Николо не спешит подписывать его, желая посмотреть, какие еще могут поступить предложения. Стоимость футболиста по Transfermarkt  - 33 миллиона евро. Его нынешнее соглашение с «Ромой» действует до 2024 года, в этом сезоне Дзаньоло забил два мяча и еще один раз успешно ассистировал партнерам.
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Тоттенхэм Ювентус Николо Дзаньоло
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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