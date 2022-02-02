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Чемпионат Италии. Серия А

Деметрио Альбертини: «Милан» выиграет со счётом 2:1»

02 Февраля 2022 • 08:23 Комментировать
Интер Милан
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Милан
05.02 20:00

Бывший полузащитник «Милана» Деметрио Альбертини желает победы «Милана» в дерби, которое должно состояться в субботу. Для Альбертини это матч, который должен определить - быть ли претензиям на «скудетто» или нет. Он призвал футболистов «Милана» сделать все возможное для успеха.

- На поле надо выходить с чувством локтя, достоинства и гордости за цвета клуба. Это - сущность дерби, компоненты, которые создают должную ментальность для подобного матча. На поле надо выкладываться без остатка, до последнего, и только так рождаются успехи. Я хочу видеть победу «Милана», думаю, со счетом 2:1, только победа позволит остаться в гонке за «скудетто», - приводит слова Альбертини La Gazzetta Dello Sport.

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