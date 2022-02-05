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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру назвал своих кумиров молодости

05 Февраля 2022 • 02:46 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
1.83 3.85 4.10
Через 16 ч. 30 мин.

Нападающий «Милана» Оливье Жиру дал понять, что с детства следил за этим клубом - прежде всего потому что там играли нападающие, которым он стремился подражать. Жиру избегает слов «кумир» или «идол», но признался, что подумывает взять автограф у своего партнера по команде - Ибрагимовича.

- Идол? Не люблю это слово. Иисус Христос - вот только он может быть моим идолом. Мне нравились Шевченко и Ибрагимович, хотя Златану этого я еще не говорил! В 20 лет он уже играл как топ-футболист, я хотел купить его футболку, но мне ее подарили друзья. И теперь я думаю найти ее и дать ему расписаться на ней, - заявил Жиру, слова которого приводит pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Оливье Жиру
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05.02  17:00 Рома ... Дженоа 1.39 5.20 7.80
05.02  20:00 Интер Милан ... Милан 1.83 3.90 4.20
05.02  22:45 Фиорентина ... Лацио 2.30 3.55 3.05
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Сегодня, 05 Февраля
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