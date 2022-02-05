Жиру назвал своих кумиров молодости

Нападающий «Милана» Оливье Жиру дал понять, что с детства следил за этим клубом - прежде всего потому что там играли нападающие, которым он стремился подражать. Жиру избегает слов «кумир» или «идол», но признался, что подумывает взять автограф у своего партнера по команде - Ибрагимовича.

- Идол? Не люблю это слово. Иисус Христос - вот только он может быть моим идолом. Мне нравились Шевченко и Ибрагимович, хотя Златану этого я еще не говорил! В 20 лет он уже играл как топ-футболист, я хотел купить его футболку, но мне ее подарили друзья. И теперь я думаю найти ее и дать ему расписаться на ней, - заявил Жиру, слова которого приводит pianetamilan.it.