Ханданович огорчен неудачей в миланском дерби

Словенский голкипер «Интера» Самир Ханданович не смог спасти свою команду от поражения в миланском дерби - в частности, в случае со вторым голом он вполне мог бы взять удар Жиру, но мяч, чиркнув по перчатке Самира, влетел в сетку. Ханданович считает, что в прошедшем матче «Милан» получил победу лишь из-за ошибок «Интера».

- Тут скорее не «Милан» выиграл, а мы проиграли, совершив несколько ошибок. За это мы были наказаны. Теперь нам надо внимательно проанализировать последний отрезок матча в 15-20 минут, чтобы разобраться в причинах провала, - заявил Ханданович, слова которого цитирует DAZN.

Несмотря на поражение, «Интер» сохраняет первое место в чемпионате и по потерянным очкам опережает «Милан» на четыре балла.