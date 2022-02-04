«Милан» на своем официальном сайте объявил о продлении трудового договора с защитником Маттео Габбией. Итальянский игрок поставил свою подпись под контрактом на срок в четыре с половиной года.

Как сообщает журналист Николо Скира у себя в «Твиттере», это не последние радостные новости для болельщиков «россонери». Согласно предоставленным данным, клуб находится на завершающих этапах пролонгации с тремя другими футболистами команды – полузащитник Исмаэль Беннасер и Тео Эрнандес уже согласовали условия сделок, а в переговорах с форвардом Рафаэлем Леау прослеживается значительный прогресс.

Ожидается, что новые соглашения будут подписаны в течение нескольких недель.