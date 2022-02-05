Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Беннасер останется в «Милане» до 2026 года, он будет получать 3 миллиона евро ежегодно

05 Февраля 2022 • 07:38 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
1.83 3.85 4.10
Через 11 ч. 1 мин.

Алжирский полузащитник Исмаэль Беннасер останется в «Милане» до 2026 года, новый контракт готов. Он будет приносить 24-летнему алжирцу по три миллиона евро ежегодно, уточняет calciomercato.it.

Беннасер выступает в «Милане» с 2019 года, сыграв в общей сложности в 70 матчах в составе команды. Ранее он успел поиграть пару лет за «Эмполи», где стабильно выходил в стартовом составе. Также поиграл во французском чемпионате в составе «Арль-Авиньона» и «Тура». В 2015-м году был куплен лондонским «Арсеналом», однако не провел ни одного матча в составе клуба.

С 2016 года привлекается в сборную Алжира, сыграл за нее тридцать три матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.02  17:00 Рома ... Дженоа 1.39 5.20 7.80
05.02  20:00 Интер Милан ... Милан 1.83 3.90 4.20
05.02  22:45 Фиорентина ... Лацио 2.30 3.55 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Февраля
08:54 · Италия. Серия А
Михайлович написал книгу и получил премию
08:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за защитника «Ювентуса»
08:31 · Италия. Серия А
Жиру: «Матч с «Интером» - это возможность остаться в гонке за «скудетто»
08:29 · Италия. Серия А
Аллегри хочет сохранить Морату в «Ювентусе»
07:38 · Италия. Серия А
Беннасер останется в «Милане» до 2026 года, он будет получать 3 миллиона евро ежегодно
07:26 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Прошлым летом я ставил на «Ювентус»
02:46 · Италия. Серия А
Жиру назвал своих кумиров молодости
01:22 · Италия. Серия А
Жиру: «Я никогда не сдаюсь»
04 Февраля
23:01 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Наполи» стал приоритетной целью «Тоттенхэма» на летнее трансферное окно слухи
22:08 · Италия. Серия А
Моуринью назвал задачи «Ромы» на остаток сезона
21:36 · Италия. Серия А
Пиоли высказался о кадровой ситуации в «Милане» накануне матча с «Интером» - команде не смогут помочь два лидера
20:57 · Италия. Серия А
Стало известно, сколько «Рома» потребует за трансфер Дзаньоло 1 слухи
19:35 · Италия. Серия А
Сарри надеется, что «Лацио» выступит лучше во второй части сезона
18:41 · Италия. Серия А
Тренер «Фиорентины»: «Не чувствую, что Влахович меня предал»
18:35 · Италия. Серия А
​Бонуччи вернулся в строй – он ещё не играл в 2022 году
Все новости
Рекомендуем