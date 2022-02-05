Беннасер останется в «Милане» до 2026 года, он будет получать 3 миллиона евро ежегодно

Алжирский полузащитник Исмаэль Беннасер останется в «Милане» до 2026 года, новый контракт готов. Он будет приносить 24-летнему алжирцу по три миллиона евро ежегодно, уточняет calciomercato.it.

Беннасер выступает в «Милане» с 2019 года, сыграв в общей сложности в 70 матчах в составе команды. Ранее он успел поиграть пару лет за «Эмполи», где стабильно выходил в стартовом составе. Также поиграл во французском чемпионате в составе «Арль-Авиньона» и «Тура». В 2015-м году был куплен лондонским «Арсеналом», однако не провел ни одного матча в составе клуба.

С 2016 года привлекается в сборную Алжира, сыграл за нее тридцать три матча.