Ибрагимович хочет провести в «Милане» ещё как минимум сезон

Нападающий Златан Ибрагимович хочет побороться за «скудетто», более того - он твердо намерен пробиться на чемпионат мира в Катаре и сыграть в турнире. А значит, ему нужен клубный контракт и на следующий сезон, дабы иметь игровую практику. Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, по этой причине Златан уже задумался о продлении контракта с «Миланом», в котором ему сейчас вполне комфортно.

Ибрагимович выступал за «Милан» в период 2010 по 2012 год, а затем вернулся в клуб в самом начале 2020 года. С момента своего возвращения он сыграл в 50 матчах, забив 33 гола.