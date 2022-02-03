Лаутаро Мартинес: «Победа на Кубке Америке сыграла решающую роль в выборе обладателя «Золотого мяча», Месси – лучший в мире»

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес вспомнил прошедший Кубок Америки, который стал историческим для местной национальной команды. Подопечные Лионеля Скалони впервые за 28 лет выиграли трофей, а Мартинес заявил, что это событие сыграло ключевую роль в выборе обладателя «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

«Думаю, этот триумф действительно стал решающим. Месси – лучший футболист в мире, ему было важно победить в турнире. Семь наград говорят сами о себе. Он был нашим лидером и многое сделал для этого успеха», - приводит слова Лаутаро портал FC Inter News.

Примечательно, что на данный момент аргентинская сборная близка к тому, чтобы установить мировой рекорд за самую продолжительную беспроигрышную серию на международной арене.