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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес: «Победа на Кубке Америке сыграла решающую роль в выборе обладателя «Золотого мяча», Месси – лучший в мире»

03 Февраля 2022 • 21:33 Комментировать (3)
Интер Милан
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Милан
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05.02 20:00

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес вспомнил прошедший Кубок Америки, который стал историческим для местной национальной команды. Подопечные Лионеля Скалони впервые за 28 лет выиграли трофей, а Мартинес заявил, что это событие сыграло ключевую роль в выборе обладателя «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

«Думаю, этот триумф действительно стал решающим. Месси – лучший футболист в мире, ему было важно победить в турнире. Семь наград говорят сами о себе. Он был нашим лидером и многое сделал для этого успеха», - приводит слова Лаутаро портал FC Inter News.

Примечательно, что на данный момент аргентинская сборная близка к тому, чтобы установить мировой рекорд за самую продолжительную беспроигрышную серию на международной арене.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Золотой Мяч Лаутаро Мартинес
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
alexjaa
03 Февраля 2022 в 22:47
Да и в Барсе их насиловали-сначала Бавария а потом тот-же ПСЖ-гномье отродье!
alexjaa
03 Февраля 2022 в 22:46
Лучший только в плане пиара!!! Лошпед,который ничего не может в ПСЖ,играет хуже половины команды! Где он лучший???? Уже второй ворованный мяч,-первый спер у Иньесты,сейчас у Роберта-позорище футбола!!!!!!
Alex1972
03 Февраля 2022 в 22:19
Да ладно тебе... Хе..
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