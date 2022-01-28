Диас чувствует большую ответственность в «Милане»

Полузащитник «Милана» Браим Диас рассказал о своей текущей игровой форме. По словам испанца, на данный момент он справляется с последствиями коронавируса, которым игрок заразился ранее.

«Это было тяжело. Я провёл 12 дней дома и переносил все симптомы. Так или иначе, я не ищу оправданий. Сейчас я чувствую себя хорошо. Я готов вернуться к лучшей форме и помочь своей команде на поле. Я знаю, что 10 номер «Милана» возлагает много давления, но мне хватает характера, чтобы с этим справиться», – цитирует Диаса Football Italia.

В этом сезоне Диас провёл 19 матчей за «Милан» в чемпионате Италии. В этих матчах игрок отличился тремя голами и тремя ассистами.