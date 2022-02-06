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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру: «Горжусь командой, которая не сдаётся»

06 Февраля 2022 • 04:19 Комментировать
Интер Милан
1:2
Милан
окончен

Французский нападающий Оливье Жиру принес «Милану» важнейшую победу в дерби, дважды поразив ворота словенского голкипера «Интера» Самира Хандановича. Особенно хорошим оказался второй гол Жиру - нападающий технично убрал мяч от защитника одним касанием, создал себе ударную позицию и с коварным отскоком от земли пробил руки Хандановича.

- Это особенный матч. В дерби надо побеждать. Первый тайм прошел для нас непросто, но во втором мы вернулись в игру. Я ждал мячи поближе к штрафной, первый гол получился на небольшой удаче, за второй должен поблагодарить Калабрию, который сделал отличный пас на меня. Я горжусь этой командой, которая никогда не сдается, - заявил Жиру, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

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Милан Оливье Жиру
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