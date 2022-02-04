Пиоли высказался о кадровой ситуации в «Милане» накануне матча с «Интером» - команде не смогут помочь два лидера

Уже завтра, 5 февраля, состоится одно из самых принципиальных дерби Италии – в очном противостоянии в рамках Серии А сойдутся «Милан» и «Интер». Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли поприсутствовал на предматчевой пресс-конференции, рассказав о кадровой ситуации внутри коллектива.

«Ибрагимович и Ребич не сыграют, они еще не до конца готовы. Сейчас команде необходимо доказывать, что они смогут отлично справляться и без Златана. Но, нам предстоит избавиться от наших проблем в атакующей игре», - заявил итальянский специалист.

Также Пиоли кратко прокомментировал отсутствие новых подписаний в зимнее трансферное окно. «У нас не было возможности приобрести такого игрока, который бы сходу усилил наш состав», - подытожил наставник.