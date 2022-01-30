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Чемпионат Италии. Серия А

Райола пообещал «Интеру» найти покупателя на де Врея

30 Января 2022 • 00:29 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

Миланский «Интер» намерен избавиться от защитника Стефана де Врея. Клуб уже определился с заменой для голландца, им должен стать представитель «Торино» Бремер.

Таким образом, действующему чемпиону Серии А необходимо освободить место под бразильца в составе. Руководство команды обратилось непосредственно к агенту де Врея, Мино Райоле, с просьбой найти на игрока покупателя. Райола согласился на предоставленные условия и пообещал, что принесет «Интеру» достойное предложение, уверяет издание Calciomercato.

В текущем сезоне на счету де Врея 22 матча в составе миланцев в Серии А. Действующий контракт футболиста истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефан Де Врей
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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