Райола пообещал «Интеру» найти покупателя на де Врея

Миланский «Интер» намерен избавиться от защитника Стефана де Врея. Клуб уже определился с заменой для голландца, им должен стать представитель «Торино» Бремер.

Таким образом, действующему чемпиону Серии А необходимо освободить место под бразильца в составе. Руководство команды обратилось непосредственно к агенту де Врея, Мино Райоле, с просьбой найти на игрока покупателя. Райола согласился на предоставленные условия и пообещал, что принесет «Интеру» достойное предложение, уверяет издание Calciomercato.

В текущем сезоне на счету де Врея 22 матча в составе миланцев в Серии А. Действующий контракт футболиста истекает летом 2023 года.