Судья матча «Милан» – «Специя» рассказал о том, как его утешал после игры Ибрагимович

Главный арбитр скандального матча Серии А «Милан» – «Специя» Марко Серра поделился воспоминаниями о беседе со Златаном Ибрагимовичем после игры. По словам судьи, швед очень помог ему в психологическом плане.

«Ибрагимович подошёл ко мне и сказал «Теперь будь сильным и отреагируй». Сейчас я с нетерпением жду возвращения на поле», – цитирует арбитра Football Italia.

Напомним, что во время того матча Марко Серра при счёте 1:1 не засчитал чистый гол «Милана». Спустя некоторое время гости забили победный мяч и увезли три очка с «Сан Сиро». После этого происшествия арбитр был отстранён от судейства в чемпионате Италии на 3 матча.