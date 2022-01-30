Сербский новобранец «Милана» выбрал футболку с номером Кака

Новобранец «Милана», сербский нападающий Марко Лазетич, на днях присоединился к клубу, где уже успел познакомиться с одним из своих кумиров - Златаном Ибрагимовичем. А также выбрать футболку с номером другого кумира - Кака.

Лазетич будет выступать под 22-м номером, о чем сообщил лично, опубликовав «сториз» в социальной сети «Инстаграм». Любопытно, что под публикацией подписался и сам Кака, который отметил свой бывший номер и пожелал удачи новобранцу своего любимого клуба.

- Ах, этот номер! Удачи, Лазетич! Никакого давления! - написал Кака.

Кака выступал в «Милане» с 2003 до 2009 года, а затем в сезоне 2013/2014.