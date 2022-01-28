Аренда Кайседо обойдётся «Интеру» в 800 тысяч евро

Известный по выступлениям за московский «Локомотив» в период 2011-2013 годов нападающий Фелипе Кайседо близок к тому, чтобы стать игроком миланского «Интера». Его высоко ценит Симоне Индзаги, нынешний наставник «неррадзурри». Соглашение об аренде игрока вплоть до конца сезона 2021/2022 уже подготовлено. В пятницу 33-летний футболист должен пройти медобследование в своем новом клубе, после чего сможет приступить к работе.

Как уточняет итальянский репортер Джанлука ди Марцио, аренда нападающего обойдется «Интеру» в 800 тысяч евро. В сезоне 2021/2022 Кайседо сыграл в восьми матчах за «Дженоа», в которых сумел забить один гол.