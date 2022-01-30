Полузащитник Деле Алли, который оказался не нужен Антонио Конте в «Тоттенхэме», до конца трансферного окна может оказаться в Италии. Интерес к нему проявляет «Милан», который рассматривает вариант с арендой футболиста на шесть месяцев.

«Россонери» не планировали активно работать на рынке в январе, но их привлекла возможность заполучить такого игрока для усиления центральной линии команды. По информации издания Gazzetta dello Sport, боссы клуба считают, что Алли точно не будет лишним в коллективе в свете возможной борьбы с «Интером» за чемпионство.

К слову, на англичанина также претендует «Ньюкасл». Будущее хавбека должно определиться в ближайшие сутки.