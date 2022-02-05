​«Интер» и «Милан» определились с составами на дерби

Главным футбольным событием субботнего вечера станет миланское дерби в чемпионате Италии. Стали известны составы, в которых «Интер» и «Милан» выйдут на футбольное поле.

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги решил выпустить с первых минут таких исполнителей: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

Наставник «Милана» Стефано Пиоли, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Меньян, Калабрия, Калюлю, Романьоли, Эрнандес, Тонали, Беннасер, Салемакерс, Кесси, Леау, Жиру.

Стартовый свисток на стадионе «Сан-Сиро» прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.