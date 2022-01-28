На услуги Кесси теперь претендуют и «Интер» с «Ювентусом»

Полузащитник «Милана» Франк Кесси наверняка покинет «Милан» - его контракт истекает летом, и продлевать его футболист не желает. Интерес к нему выражала «Барселона», но, скорее всего, он останется в Италии, так как в его услугах заинтересованы «Интер» и «Ювентус», рассчитывающие не только усилить себя, но и ослабить конкурента.

В прошлом году Хакан Чалханоглу покинул «Милан» в качестве свободного агента и перебрался в «Интер» - нечто подобное может произойти и в этом году, считает La Gazzetta Dello Sport.

Тем не менее, остаток сезона Кесси, скорее всего, проведет именно в «Милане» - он надеется пополнить коллекцию трофеев «скудетто», за которое «Милан» ведет борьбу как раз с «Интером», а также «Наполи».