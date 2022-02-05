Жиру: «Матч с «Интером» - это возможность остаться в гонке за «скудетто»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру верит в возможность взять «скудетто» вместе с «Миланом» - по словам француза, это одна из его целей на начавшийся год. Сегодня «Милану» предстоит сразиться с лидером чемпионата - «Интером». Жиру настраивается на победу.

- Матч с «Интером» очень важен. Если выиграем, то останемся в гонке за чемпионским титулом. Я хорошо знаю, что такое дерби, в «Арсенале» провел немало таких игр и забил в первом же дерби с «Тоттенхэмом», что было очень важно для поклонников «Арсенала», - заявил Жиру, слова которого приводит pianetamilan.it.

В турнирной таблице «Милан» отстает от «Интера» на четыре очка.