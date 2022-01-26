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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» согласовал условия контракта с Бремером

26 Января 2022 • 14:51 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

Миланский «Интер» согласовал условия контракта с защитником «Торино» Глейсоном Бремером. По информации Football Italia, клуб договорился с игроком о переходе в летнее трансферное окно. Теперь «нерадзурри» предстоит согласовать с «Торино» сумму сделки.

Сообщается, что «Интер» пока что опережает в борьбе за игрока своих соседей из «Милана», а также лондонский «Челси», который летом рискует потерять троих центральных защитников.

В этом сезоне Бремер провёл 21 матч за «Торино» в чемпионате Италии, где отличился двумя голами и одной голевой передачей. В марте бразильцу исполнится 25 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Глейсон Бремер
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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