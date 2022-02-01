Сакки: «Я бы тоже вызвал Балотелли в сборную, но только с одним условием»

Бывший наставник сборной Италии Арриго Сакки, руководивший командой с 1991 по 1996 год, прокомментировал новости о недавнем приглашении Марио Балотелли в национальную команду. Сакки сравнил его ситуацию с положением Николы Берти - легендарного полузащитника «Интера», который также пытался вернуться в сборную при Сакки.

- У меня была такая ситуация с Берти, который тоже хотел вернуться в команду. И он пообещал мне - «тренер, я буду приходить на тренировку первым, а уходить - последним». Знаете, если бы мне пообещал что-то подобное и Марио, то я также пригласил бы его обратно, - заявил Сакки, слова которого приводит fcinter1908.it.