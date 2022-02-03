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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович и Ребич пропустят миланское дерби

03 Февраля 2022 • 16:25 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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05.02 20:00

Нападающие «Милана» Златан Ибрагимович и Анте Ребич, скорее всего, пропустят ближайшее дерби против «Интера» из-за травмы. По информации Sky Sport Italia, оба футболиста пропустили сегодняшнюю тренировку клуба, но зато в ней участвовал центральный защитник Фикайо Томори.

На данный момент Ибрагимович занимается в тренажерном зале, что, судя по всему, свидетельствует о том, что футболист не готов занимать с остальной командой. Что касается Ребича, то хорват тренируется отдельно и вряд ли примет участие в субботнем матче.

Напомним, что миланское дерби, которое состоится 5 февраля будет важное значение в чемпионской гонке. На данный момент «Интер» оторвался от «Милана» на 5 очков в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Анте Ребич
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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