Ибрагимович и Ребич пропустят миланское дерби

Нападающие «Милана» Златан Ибрагимович и Анте Ребич, скорее всего, пропустят ближайшее дерби против «Интера» из-за травмы. По информации Sky Sport Italia, оба футболиста пропустили сегодняшнюю тренировку клуба, но зато в ней участвовал центральный защитник Фикайо Томори.

На данный момент Ибрагимович занимается в тренажерном зале, что, судя по всему, свидетельствует о том, что футболист не готов занимать с остальной командой. Что касается Ребича, то хорват тренируется отдельно и вряд ли примет участие в субботнем матче.

Напомним, что миланское дерби, которое состоится 5 февраля будет важное значение в чемпионской гонке. На данный момент «Интер» оторвался от «Милана» на 5 очков в турнирной таблице Серии А.