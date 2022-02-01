Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Газон «Сан-Сиро» подкрасят

01 Февраля 2022 • 20:26 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

Наставники «Интера» и «Милана» постоянно жаловались на состояние газона на «Сан-Сиро», домашней арене команд. Ситуация усугубилась после того, как «нерадзурри» и «россонери» впервые в своей истории провели домашние матчи Серии А в том же туре.

В итоге перед миланским дерби было принято решение заменить проблемные участки, тем более что перерыв на международные матчи улучшит качество «заплаток», сообщает La Repubblica. Для того чтобы они не так бросались в глаза на фоне старого газона, было принято решение подкрасить новые участки.

Газон на «Сан-Сиро» натуральный только на 70%. После реконструкции под чемпионат мира 1990 года у стадиона появились проблемы с воздушным обменом и естественным освещением, что также отрицательно сказывается на газоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Сан-Сиро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
20:26 · Италия. Серия А
Газон «Сан-Сиро» подкрасят
19:49 · Италия. Серия А
Фанаты «Лацио» устроят акции протеста против руководства
18:56 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Ромы» подтвердило, что у «Челси» есть право первоочередного выкупа Абрахама
18:44 · Италия. Серия А
«Интер» и Перишич: расстояние остаётся
17:44 · Италия. Серия А
Перотти подтвердил, что присоединится к «Салернитане»
17:37 · Италия. Серия А
В Италии сделали прогноз касательно будущего Кокорина
17:16 · Италия. Серия А
Президент Серии А подал в отставку 2
16:11 · Англия. Премьер-лига
Ботман подтвердил интерес «Милана» и «Ньюкасла»
16:10 · Италия. Серия А
Майораль: «Я пришел с яростью, при Моуринью я заслужил больше минут» 1
15:42 · Италия. Серия А
Сарри разгневан руководством «Лацио»
15:33 · Англия. Премьер-лига
«Рома», Джака, Мэйтленд-Найлс: формула трансфера от римлян слухи
15:27 · Италия. Серия А
«Барселона» расторгнет контракт с Дембеле, переговоры начнутся в ближайшие дни
15:13 · Италия. Серия А
Аллегри требует Дзаньоло 1 слухи
14:56 · Италия. Серия А
«Наполи» попробует удержать Кулибали и Фабиана Руиса
14:32 · Италия. Серия А
Влахович перешёл в «Ювентус» из-за клубного ДНК
Все новости
Рекомендуем