Газон «Сан-Сиро» подкрасят

Наставники «Интера» и «Милана» постоянно жаловались на состояние газона на «Сан-Сиро», домашней арене команд. Ситуация усугубилась после того, как «нерадзурри» и «россонери» впервые в своей истории провели домашние матчи Серии А в том же туре.

В итоге перед миланским дерби было принято решение заменить проблемные участки, тем более что перерыв на международные матчи улучшит качество «заплаток», сообщает La Repubblica. Для того чтобы они не так бросались в глаза на фоне старого газона, было принято решение подкрасить новые участки.

Газон на «Сан-Сиро» натуральный только на 70%. После реконструкции под чемпионат мира 1990 года у стадиона появились проблемы с воздушным обменом и естественным освещением, что также отрицательно сказывается на газоне.