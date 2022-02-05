Дубль Жиру перевернул ход миланского дерби и вернул чемпионскую интригу

Миланское дерби украсило программу субботних матчей Серии А. В первом тайме команды обменивались опасными уколами, и преимущество «Интера» воплотилось в голевой навес с корнера на неприкрытого Ивана Перишича, который замкнул дальнюю штангу. В заключительной трети второго тайма блеснул Оливье Жиру, который начал атаку «Милана» и в падении подправил полет мяча после неточного удара Браима Диаса. Спустя четыре минуты француз с центра штрафной оформил дубль.
«Милан» вырвал победу в дерби (2:1) и до одного очка сократил отставание от «Интера» в таблице.
Протокол игры
|Интер Милан
|1:2
|Милан
|(1:0) Перишич Иван38'
|75'Жиру Оливье (1:1)
|79'Жиру Оливье (1:2)
Ханданович Самир•Шкриньяр Милан • 85'Де Врей Стефан•Бастони Алессандро 82' (Дармиан Маттео ( 82') •Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Брозович Марсело 82' (Весино Матиас ( 82') •Чалханоглу Хакан 60' 73' (Видаль Артуро ( 73') •Перишич Иван 70' (Санчес Алексис ( 70') •Джеко Эдин•Мартинес Лаутаро 70' (Димарко Федерико ( 70')
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Калюлю Пьер•Романьоли Алессио • 21'Тео Эрнандес•Беннасер Исмаэль 76' 80' (Крунич Раде ( 80' ) • 90'Тонали Сандро•Салемакерс Алексис 46' (Мессьяс Жуниор ( 46') •Кесси Франк 58' (Диас Браим ( 58' ) • 72'Леау Рафаэл•Жиру Оливье
05 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Интер играл хорошо, но слишком переоценил себя. Надо было забить 2 гол и похоронить Милан. Моментов было достаточно.
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