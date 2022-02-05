Дубль Жиру перевернул ход миланского дерби и вернул чемпионскую интригу

Миланское дерби украсило программу субботних матчей Серии А. В первом тайме команды обменивались опасными уколами, и преимущество «Интера» воплотилось в голевой навес с корнера на неприкрытого Ивана Перишича, который замкнул дальнюю штангу. В заключительной трети второго тайма блеснул Оливье Жиру, который начал атаку «Милана» и в падении подправил полет мяча после неточного удара Браима Диаса. Спустя четыре минуты француз с центра штрафной оформил дубль.

«Милан» вырвал победу в дерби (2:1) и до одного очка сократил отставание от «Интера» в таблице.