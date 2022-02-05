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Чемпионат Италии. Серия А

Дубль Жиру перевернул ход миланского дерби и вернул чемпионскую интригу

05 Февраля 2022 • 21:56 Комментировать (3)
Интер Милан
1:2
Милан
окончен

Миланское дерби украсило программу субботних матчей Серии А. В первом тайме команды обменивались опасными уколами, и преимущество «Интера» воплотилось в голевой навес с корнера на неприкрытого Ивана Перишича, который замкнул дальнюю штангу. В заключительной трети второго тайма блеснул Оливье Жиру, который начал атаку «Милана» и в падении подправил полет мяча после неточного удара Браима Диаса. Спустя четыре минуты француз с центра штрафной оформил дубль.

«Милан» вырвал победу в дерби (2:1) и до одного очка сократил отставание от «Интера» в таблице.

Протокол игры  
Интер Милан 1:2Милан
(1:0) Перишич Иван38'   
  75'Жиру Оливье (1:1)
  79'Жиру Оливье (1:2)
Ханданович СамирШкриньяр Милан   85'Де Врей СтефанБастони Алессандро  82' (Дармиан Маттео (  82') Дюмфрис ДензелБарелла НиколоБрозович Марсело  82' (Весино Матиас (  82') Чалханоглу Хакан   60'  73' (Видаль Артуро (  73') Перишич Иван  70' (Санчес Алексис (  70') Джеко ЭдинМартинес Лаутаро  70' (Димарко Федерико (  70')
Запасные: Ионуц Андрей РадуКордац АлексDennis CuratoloГальярдини РобертоД'Амброзио ДанилоРаноккия АндреаКоларов Александар
Меньян МайкКалабрия ДавидеКалюлю ПьерРоманьоли Алессио   21'Тео ЭрнандесБеннасер Исмаэль   76'  80' (Крунич Раде (  80'   90') Тонали СандроСалемакерс Алексис  46' (Мессьяс Жуниор (  46') Кесси Франк  58' (Диас Браим (  58'   72') Леау РафаэлЖиру Оливье
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоЛазетич МаркоКастильехо СамуэльМальдини ДаниэльТомори ФикайоТатарушану ЧиприанМиранте АнтониоФлоренци Алессандро
05 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Оливье Жиру
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
BESTJuventus21
05 Февраля 2022 в 22:30
из ничего победу сделали. мердюки в шоке)
NOBODY
05 Февраля 2022 в 22:09
ну молодчики!!!! приятно ))) Милан превращается в старую синьору? )))) то Ибра отжигает, то Жиру...
Мансур Умаров 95
05 Февраля 2022 в 22:08
Мои поздравления россонери!!! Остались в игре после 1 тайма, ответили дублем.
Интер играл хорошо, но слишком переоценил себя. Надо было забить 2 гол и похоронить Милан. Моментов было достаточно.
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окончен Рома 0:0 Дженоа 1.33 5.30 9.00
окончен Интер Милан 1:2 Милан 1.83 3.70 4.30
Идет 4 минута Фиорентина 0:0 Лацио 2.30 3.55 3.05
06.02  14:30 Аталанта ... Кальяри 1.27 6.40 10.00
06.02  17:00 Венеция ... Наполи 5.80 4.50 1.54
06.02  17:00 Болонья ... Эмполи 1.96 3.80 3.75
06.02  17:00 Сампдория ... Сассуоло 2.85 3.65 2.42
06.02  20:00 Удинезе ... Торино 2.95 3.30 2.50
06.02  22:45 Ювентус ... Верона 1.58 4.30 5.60
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