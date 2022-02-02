«Интер» намерен продлить контракт с Хандановичем и Перишичем

Миланский «Интер» намерен продлить контракты со своими игроками Самиром Хандановичем и Иваном Перишичем, чьи соглашения истекают в конце сезона. По сообщениям Football Italia, руководство миланского клуба скоро сядет с игроками за стол переговоров и попытается найти компромисс.

Ранее отмечалось, что Ханданович и Перишич могут покинуть клуб по окончанию сезона. Также «нерадзурри» пока что не продлили соглашение с другим игроком – Марцело Брозовичем.

Отметим, что в этом сезоне «Интер» пока что уверенно лидирует в чемпионате Италии, опережая своих ближайших преследователей из «Милана» на 5 очков.