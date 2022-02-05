Индзаги – о поражении от «Милана»: «До 70-й минуты была игра в одни ворота»

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Интера» Симоне Индзаги признался, что он разочарован итоговым результатом встречи с «Миланом». «Нерадзурри» не смогли удержать преимущество в один мяч, подарив сопернику победу в заключительном отрезке поединка.

«Это футбол, такое бывает. Больно подобным образом проигрывать дерби. До 70-й минуты просто была игра в одни ворота. Мы потеряли контроль над ситуацией, за что поплатились. Но, хотелось бы также вспомнить эпизод с падением Алексиса при счете 1:1. Я не думаю, что он заваливался на газон сам по себе. Забей мы второй, все могло бы сложиться по-другому», - поделился итальянский специалист в эфире DAZN.

К слову, теперь отставание «Милана» от первой строчки составляет всего один пункт, но у «Интера» еще есть тур в запасе.