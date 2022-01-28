Кайседо прошёл медосмотр в «Интере»

Нападающий «Дженоа» Фелипе Кайседо успешно прошёл медицинское обследование в миланском «Интере». Об этом у себя в «Твиттере» сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо. Также источник добавил, что экс-игрок московского «Локомотива» подпишет с миланским клубом соглашение до конца сезона.

Ранее сообщалось, что аренда футболиста обойдётся «нерадзурри» в 800 тысяч евро. Напомним, что 33-летний Кайседо присоединился к «Дженоа» лишь летом 2021 года из римского «Лацио».

В этом сезоне на счету игрока сборной Эквадора 1 гол и две результативные передачи в 9 поединках чемпионата Италии.