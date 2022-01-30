Мессиас пока не убедил боссов «Милана»

Нападающий Мессиас Жуниор выступает в «Милане» на правах аренды, пока что футболист принадлежит «Кротоне», однако соглашение об аренде включает право на выкуп 30-летнего футболиста. Его аренда обошлась «Милану» в 2,6 миллионов евро, еще 5,4 миллиона «Милан» должен будет выплатить в случае выкупа футболиста, но в «Милане» пока что не решились на это, сообщает calciomercato.com.

Пока что на счету Мессиаса четыре гола в пятнадцати проведенных матчах, в том числе и в ворота «Атлетико» - не так и плохо, но недостаточно убедительно, с точки зрения Паоло Мальдини. У футболиста есть еще пять месяцев до конца срока аренды, дабы убедить руководство в своей полезности.