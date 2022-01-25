Госенс предпочитает перейти в «Интер», а не в «Ньюкасл»

Защитник итальянской «Аталанты» Робин Госенс определился с клубом, за который хочет выступать в будущем. Выбор немца пал на миланский «Интер», для которого он является главной трансферной целью.

По сообщениям Sky Sports, Госенс не хочет переходить в «Ньюкасл», так как клуб находится под угрозой вылета, а в случае сохранения прописки, вряд ли в ближайшие годы сможет конкурировать за самые высокие места.

Напомним, что Госенс пропустил большую часть этого сезона из-за травмы. К этому моменту на счету немца 6 матчей в Серии А, в которых он отличился одним забитым голом в ворота «Сассуоло».