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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру назвал свою цель в этом сезоне

04 Февраля 2022 • 08:55 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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05.02 20:00

Форвард «Милана» Оливье Жиру поведал о своих целях на остаток сезона-2021/2022.

«Основная цель – выиграть скудетто с «Миланом». Все остальное будет приятным дополнением к чемпионству. Команда верит, что способна это сделать. Нам предстоит важнейшая встреча с «Интером». Если сможем победить, это нам очень поможет в борьбе за первое место», - приводит слова нападающего StarCasinoSport.

«Россонери» занимают третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на четыре балла.

Миланское дерби пройдет в субботу, 5 февраля, начало – 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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