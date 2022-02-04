Жиру назвал свою цель в этом сезоне

Форвард «Милана» Оливье Жиру поведал о своих целях на остаток сезона-2021/2022.

«Основная цель – выиграть скудетто с «Миланом». Все остальное будет приятным дополнением к чемпионству. Команда верит, что способна это сделать. Нам предстоит важнейшая встреча с «Интером». Если сможем победить, это нам очень поможет в борьбе за первое место», - приводит слова нападающего StarCasinoSport.

«Россонери» занимают третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на четыре балла.

Миланское дерби пройдет в субботу, 5 февраля, начало – 20:00 по московскому времени.