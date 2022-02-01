Амброзини: «Если «Милан» проиграет дерби, то скудетто не видать»

Бывший капитан «Милана» Массимо Амброзини поделился своими ожиданиями на предстоящее в субботу миланское дерби. Если осенью он предсказывал своему любимому клубу чемпионский титул, то сейчас Амброзини несколько более сдержан в своих прогнозах.

- Если «Интер» выиграет, то «Милану», наверное, придется распрощаться с мечтой о титуле. Я вижу тут аналогии с велосипедным спортом, это как горный участок, где отстающие часто могут преподнести сюрприз. Но надо будет стараться выиграть, - считает Амброзини, слова которого приводит ilmilanista.it.

Миланское дерби состоится в субботу, пятого февраля. «Интер» идет на первом месте в турнирной таблице Серии А, «Милан» делит вторую строчку с «Наполи».