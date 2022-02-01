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Чемпионат Италии. Серия А

Амброзини: «Если «Милан» проиграет дерби, то скудетто не видать»

01 Февраля 2022 • 09:14 Комментировать
Интер Милан
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Милан
05.02 20:00

Бывший капитан «Милана» Массимо Амброзини поделился своими ожиданиями на предстоящее в субботу миланское дерби. Если осенью он предсказывал своему любимому клубу чемпионский титул, то сейчас Амброзини несколько более сдержан в своих прогнозах.

- Если «Интер» выиграет, то «Милану», наверное, придется распрощаться с мечтой о титуле. Я вижу тут аналогии с велосипедным спортом, это как горный участок, где отстающие часто могут преподнести сюрприз. Но надо будет стараться выиграть, - считает Амброзини, слова которого приводит ilmilanista.it.

Миланское дерби состоится в субботу, пятого февраля. «Интер» идет на первом месте в турнирной таблице Серии А, «Милан» делит вторую строчку с «Наполи».
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Массимо Амброзини
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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