Томори приступил к тренировкам, насчет Ибрагимовича есть сомнения

В Милане все ждут дерби, ежедневно проверяя самые свежие сводки из стана как «Интера», так и «Милана». У «россонери» потерь сейчас побольше, но есть надежда на то, что в субботу на поле сможет вернуться Фикайо Томори, выбывший из строя в первой половине января. Во всяком случае, 24-летний англичанин уже приступил к тренировкам.

Помимо Томори, есть сомнения по поводу участия Златана Ибрагимовича, который был заменен уже в первом тайме матча с «Ювентусом». Шведа по-прежнему беспокоит его сухожилие, и он может не выздороветь до субботы, сообщает La Gazzetta Dello Sport.