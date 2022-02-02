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Чемпионат Италии. Серия А

Томори приступил к тренировкам, насчет Ибрагимовича есть сомнения

02 Февраля 2022 • 07:03 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

В Милане все ждут дерби, ежедневно проверяя самые свежие сводки из стана как «Интера», так и «Милана». У «россонери» потерь сейчас побольше, но есть надежда на то, что в субботу на поле сможет вернуться Фикайо Томори, выбывший из строя в первой половине января. Во всяком случае, 24-летний англичанин уже приступил к тренировкам.

Помимо Томори, есть сомнения по поводу участия Златана Ибрагимовича, который был заменен уже в первом тайме матча с «Ювентусом». Шведа по-прежнему беспокоит его сухожилие, и он может не выздороветь до субботы, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Златан Ибрагимович Фикайо Томори
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