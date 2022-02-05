Симоне Индзаги: «Прошлым летом я ставил на «Ювентус»

Давно уже в Италии не было такого ажиотажа накануне миланского дерби - «Интер» и «Милан» ведут борьбу за «скудетто», причем «Интер» впервые за долгое-долгое время выступает в качестве действующего чемпиона Италии. Симоне Индзаги, главный тренер «Интера», несколько удивлен тем, насколько неубедительно играет в этом сезоне гегемон итальянского футбола - «Ювентус». По его признанию, летом он считал «старую синьору» фаворитом сезона.

- Все очень открыто. Есть «Милан», есть «Наполи», есть еще «Аталанта» и «Ювентус», которые также сильны. Летом я считал, что «Ювентус» будет главным фаворитом, все оказалось чуть иначе, но сейчас они прибавляют и хорошо поработали на трансферах, так что впереди еще много событий, - заявил Индзаги, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.