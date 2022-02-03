Бастони назвал самого сложного соперника в «Милане»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился ожиданиями от ближайшего миланского дерби, которое состоится в субботу 5 февраля. Также итальянец рассказал о самом опасном сопернике в составе «россонери».

«В таких матчах случится может все, что угодно. Если говорить о самом сложном сопернике в составе «Милана», то самым быстрым является Тео Эрнандес, но я должен признать, что тяжелее всего мне приходится против Рафаэля Леау», – цитирует Бастони итальянское издание DAZN.

Напомним, что на данный момент «Интер» опережает «Милан» в турнирной таблице. «Нерадзурри» оторвались от своих соперников на 5 очков.