Бывший футболист «Милана» и чемпионской «Валенсии» вернулся на поле в 41 год

Рикардо Оливейра не желает вешать бутсы на гвоздь - бывший нападающий «Валенсии» (сезон 2003/2004, последний чемпионский для «летучих мышей») и «Милана» возвращается на поле в 41 год, подписав контракт с выступающим во второй лиге штата Сан-Паоло «Сан-Каэтано». Сообщение об этом с гордостью опубликовала в командном «Твиттере» администрация клуба.

В составе «Милана» игрок появился летом 2006 года, он должен был заменить ушедшего в «Челси» Андрея Шевченко. Оливейра забил в первом же матче за «Милан», выигравший со счетом 2:1 у «Лацио», но затем забуксовал - в сезоне, в котором «Милан» в последний раз выиграл Лигу чемпионов, он провел шесть матчей в этом турнире, но не забил ни одного гола.