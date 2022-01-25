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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший футболист «Милана» и чемпионской «Валенсии» вернулся на поле в 41 год

25 Января 2022 • 23:26 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

Рикардо Оливейра не желает вешать бутсы на гвоздь - бывший нападающий «Валенсии» (сезон 2003/2004, последний чемпионский для «летучих мышей») и «Милана» возвращается на поле в 41 год, подписав контракт с выступающим во второй лиге штата Сан-Паоло «Сан-Каэтано». Сообщение об этом с гордостью опубликовала в командном «Твиттере» администрация клуба.

В составе «Милана» игрок появился летом 2006 года, он должен был заменить ушедшего в «Челси» Андрея Шевченко. Оливейра забил в первом же матче за «Милан», выигравший со счетом 2:1 у «Лацио», но затем забуксовал - в сезоне, в котором «Милан» в последний раз выиграл Лигу чемпионов, он провел шесть матчей в этом турнире, но не забил ни одного гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рикардо Оливейра
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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