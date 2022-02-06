Пиоли откажется на месяц от курения любимых сигар - так он отмечает победу в дерби

Оказывается, перед матчем с «Интером» наставник «Милана» Стефано Пиоли дал обет - если его команде удастся победить, он готов пожертвовать одной из своих любимых привычек. Не навсегда, конечно же - а на месяц. Подобно тому, как кто-то дает обет не бриться какое-то время, Пиоли решил отказаться на тридцать дней от привычки.

- Я обожаю раскуривать свои тосканские сигары. Но сейчас месяц не буду к ним прикасаться, - заявил Пиоли, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

Победа «Милана» над «Интером» получилась волевой, с 0:1 «россонерри» вышли на 2:1 буквально за три-четыре минуты.