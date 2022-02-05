​«Интер» привезёт 84-летнюю фанатку на миланское дерби – она впервые за 35 лет не смогла купить абонемент

История поклонницы «Интера» по имени Джанкарла способна зацепить струны души. Женщина на протяжении 35 лет покупала абонементы на домашние матчи «Интера», но в этом сезоне из-за пандемии ей не удалось этого сделать.

В субботу вечером Джанкарла планировала добраться до «Сан-Сиро» на трамваях с четырьмя пересадками и при этом следить за игрой по радио, находясь около стадиона. «Интер» узнал о ситуации и обеспечит присутствие Джанкарлы на трибунах. Женщину отвезут на игру и привезут обратно. Об этом рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Матч между «Интером» и «Миланом» стартует в 20:00 по московскому времени.