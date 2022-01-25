«Милан» подписал с Лазетичем пятилетний контракт

Спустя тридцать лет футболист «Црвены Звезды» снова переходит напрямую в «Милан» - тогда это был легендарный Деян Савичевич, сейчас же «россонери» приобрели у белградского клуба 18-летнего нападающего Марко Лазетича. Сегодня он уже прилетел в Милан. Срок соглашения - пять лет.

Сумма сделки не сообщается, но, по информации La Gazzetta Dello Sport, она составит три миллиона евро, плюс возможные бонусы. Рослый (192 см) игрок отлично действует на втором этаже и регулярно призывается в юношеские сборные Сербии.

«Милан» делит второе место в чемпионате Италии с «Наполи», команда уступает четыре очка идущему первым «Интеру», у которого, к тому же, матч в запасе.