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Чемпионат Италии. Серия А

Барелла пропустит оба матча с «Ливерпулем»

28 Января 2022 • 16:51 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Ранее полузащитник был удалён в матче последнего тура группового этапа против мадридского «Реала» за грубый подкат против Милитао.

Отметим, что после этого «Интер» подал апелляцию в УЕФА, но организация оставила наказание игрока в силе. Таким образом, Барелла обязан пропустить два матча своей команды, которые как раз придутся на 1/8 финала против «Ливерпуля».

Напомним, что первый матч между этими командами состоится на «Джузеппе Меацца», а ответная игра пройдёт на «Энфилде».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Николо Барелла
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