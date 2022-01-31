Симоне Индзаги вылечился от коронавируса

Уже сегодня главный тренер «Интера» Симоне Индзаги сможет воссоединиться с командой и провести тренировочное занятие. Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, Симоне излечился от COVID-19, а значит, он сможет руководить своей командой в миланском дерби в субботу. Также ему предстоит помочь адаптироваться в команде новобранцам - Робину Госенсу и Фелипе Кайседо.

Симоне заболел ровно неделю тому назад, об этом стало известно 24 января . Стоит заметить, что в апреле прошлого года, ещё в бытность тренером «Лацио», Симоне уже переболел коронавирусом. В «Интер» Индзаги перебрался 3 июня 2021 года.