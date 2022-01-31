Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги вылечился от коронавируса

31 Января 2022 • 06:54 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

Уже сегодня главный тренер «Интера» Симоне Индзаги сможет воссоединиться с командой и провести тренировочное занятие. Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, Симоне излечился от COVID-19, а значит, он сможет руководить своей командой в миланском дерби в субботу. Также ему предстоит помочь адаптироваться в команде новобранцам - Робину Госенсу и Фелипе Кайседо.

Симоне заболел ровно неделю тому назад, об этом стало известно 24 января. Стоит заметить, что в апреле прошлого года, ещё в бытность тренером «Лацио», Симоне уже переболел коронавирусом. В «Интер» Индзаги перебрался 3 июня 2021 года.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
06:54 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги вылечился от коронавируса
06:28 · Италия. Серия А
Ибрагимович хочет провести в «Милане» ещё как минимум сезон
01:01 · Германия. Бундеслига
Закария уже прилетел в Турин для заключения контракта с «Ювентусом»
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в последний момент пытался договориться с Моратой, но испанец принял решение доиграть сезон в «Ювентусе» слухи
30 Января
23:42 · Италия. Серия А
«Милан» работает над поздним трансфером Ренату Саншеша слухи
23:39 · Италия. Серия А
«Сампдория» арендовала нападающего киевского «Динамо»
23:22 · Италия. Серия А
Миранчук будет выступать за «Лацио» на правах аренды
23:16 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА также включился в борьбу за хавбека сборной Норвегии – ранее сообщалось об интересе «Локомотива» и «Спартака»
22:52 · Италия. Серия А
Артур и Ремзи не покинут «Ювентус» зимой слухи
22:28 · Англия. Премьер-лига
Деле Алли сватают в «Милан» в последние дни трансферного окна слухи
22:15 · Голландия. Эредивизие
«Ювентус» и «Аякс» заключили сделку по Ихаттарену официально
19:48 · Италия. Серия А
«Рокировка» в «Ювентусе»: клуб в скором времени объявит о покупке Закарии и продаже Бентанкура 3
19:34 · Италия. Серия А
«Фиорентина» все ещё надеется продать Кокорина зимой слухи
17:37 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски подписал контракт с «Тоттенхэмом», о сделке объявят в ближайшее время
09:47 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» подписывает двух игроков «Ювентуса» слухи
Все новости
Рекомендуем