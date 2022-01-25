Кассано завёл себе «Инстаграм» и тут же получил ценные советы от Матерацци

Антонио Кассано доселе сторонился социальных сетей - новости от имени бывшего игрока «Ромы», «Реала», «Милана» и «Интера» обычно публиковала его супруга Каролина. Но сейчас Антонио, который недавно вылечился от COVID-19, решил все-таки воспользоваться преимуществами современных технологий и завел себе аккаунт в социальной сети.

И первым, кто поспешил ему на помощь, оказался его приятель - Марко Матерацци, скандально прославивший свое имя в финале чемпионата мира 2006 года.

- Хорошо, сейчас и ты упал сюда, в «Инстаграм», но оставайся спокойным. Не суетись, хорошо? - написал в профиле Кассано главный «немезид» Зинедина Зидана.