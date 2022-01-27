«Интер» официально объявил о подписании защитника «Аталанты» Робина Госенса. Немец поставил свою подпись под контрактом с миланским клубом.

Речь идет о полугодичной аренде с последующим обязательным правом выкупа. По окончании сезона «Аталанта» получит за своего футболиста 30 миллионов евро, а Госенс станет полноценным игроком действующего обладателя титула Серии А.

О финансовых деталях личного соглашения Госенса с «Интером» пока не разглашается. В команде он должен стать заменой Александру Коларову на левом фланге обороны, который собрался завершать профессиональную карьеру.