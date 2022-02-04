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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги не считает, что миланское дерби определит чемпиона

04 Февраля 2022 • 15:50 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
1.83 3.85 4.10
05.02 20:00

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями от предстоящего миланского дерби. По мнению наставника «нерадзурри», матч не будет иметь решающее значение в чемпионской гонке Серии А.

«Не думаю, что этот матч будет решающим, ведь впереди будет еще много игр. Мы видели, что произошло в матче первого круга. Тогда мы были на 7 очков позади «Милана», но затем мы смогли обогнать их в таблице. Это будет очень важная игра», – цитирует Индзаги Football Italia.

Напомним, что на данный момент «Интер» опережает «Милан» в турнирной таблице чемпионата Италии на 5 очков. Миланское дерби стартует в субботу 5 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
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