Индзаги не считает, что миланское дерби определит чемпиона

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями от предстоящего миланского дерби. По мнению наставника «нерадзурри», матч не будет иметь решающее значение в чемпионской гонке Серии А.

«Не думаю, что этот матч будет решающим, ведь впереди будет еще много игр. Мы видели, что произошло в матче первого круга. Тогда мы были на 7 очков позади «Милана», но затем мы смогли обогнать их в таблице. Это будет очень важная игра», – цитирует Индзаги Football Italia.

Напомним, что на данный момент «Интер» опережает «Милан» в турнирной таблице чемпионата Италии на 5 очков. Миланское дерби стартует в субботу 5 февраля.