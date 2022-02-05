​Спаллетти объяснил, почему «Наполи» не на одном уровне с «Интером»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался по поводу уровня своей команды.

На текущий момент «Наполи» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Неаполитанцы отстают от «Интера» на четыре очка, сыграв на один матч больше.

«Мы должны быть осторожны, чтобы сохранять свой уровень и при этом прибавлять в плане характеристик, искать то, чего у нас нет. Если мы не на одном уровне с «Интером», то это из-за нескольких игр, которые могли для нас сложиться легче в психологическом плане. Мы должны сделать скачок в характере и менталитете», - сказал Спаллетти на пресс-конференции.