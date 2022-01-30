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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» работает над поздним трансфером Ренату Саншеша слухи

30 Января 2022 • 23:42 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
05.02 20:00

Несмотря на заявления представителей клуба перед Новым годом, «Милан» в конечном итоге вышел на зимний трансферный рынок. Помимо подписания нового центрального защитника на замену Симону Кьяеру, «россонери» начали поиски хавбека.

Ранее появлялись слухи о заинтересованности к кандидатуре Деле Алли из «Тоттенхэма», но за сутки до закрытия окна регистраций итальянцы остановили свой выбор на лидере «Лилля» Ренату Саншеше.

По информации авторитетного журналиста Джанлуки ди Марцио, «Милан» направил официальный запрос во Францию. Ответ пока не получен, а на согласование сделки осталось около 24-х часов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль Ренату Саншеш трансферы футбола - зима 2022
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