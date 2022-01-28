Кесси не хочет переходить в «Тоттенхэм». Игрок может оказаться в «Интере» или «Ювентусе»

Полузащитник «Милана» Франк Кесси не хочет следующим летом переходить в лондонский «Тоттенхэм». По сообщениям Football Italia, игрок предпочитает остаться в Серии А, где в его услугах заинтересованы миланский «Интер» и «Ювентус».

Напомним, что текущий контракт футболиста с «Миланом» истекает летом 2022 года. Ранее на правах свободного агента в «Интер» перешёл другой полузащитник «россонери» – Хакан Чалханоглу.

Отметим, что Кесси являлся одной из главных летних трансферных целей тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. В этом сезоне на счету полузащитника 5 голов в чемпионате Италии.