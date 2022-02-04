Жиру объяснил различия в стиле Венгера и Пиоли

Французский нападающий Оливье Жиру много лет провел в «Арсенале», успев поработать под началом Арсена Венгера, который руководил клубом целых двадцать лет. Сейчас француз выступает за «Милан», которым руководит итальянский специалист Стефано Пиоли. Жиру попытался сравнить Венгера и Пиоли, признав, что они совершенно разные по своему темпераменту.

- Арсен очень редко повышал голос, он все разъяснял спокойно и крайне редко выглядел по-настоящему сердитым. Пиоли работает очень страстно, он кричит, но это делается ради мотивации, и это действительно заводит. Мне это по душе, - заявил Жиру, слова которого приводит Football Italia.

В текущем сезоне на счету Оливье - пять голов в четырнадцати проведенных матчах.