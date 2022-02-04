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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру объяснил различия в стиле Венгера и Пиоли

04 Февраля 2022 • 06:52 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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05.02 20:00

Французский нападающий Оливье Жиру много лет провел в «Арсенале», успев поработать под началом Арсена Венгера, который руководил клубом целых двадцать лет. Сейчас француз выступает за «Милан», которым руководит итальянский специалист Стефано Пиоли. Жиру попытался сравнить Венгера и Пиоли, признав, что они совершенно разные по своему темпераменту.

- Арсен очень редко повышал голос, он все разъяснял спокойно и крайне редко выглядел по-настоящему сердитым. Пиоли работает очень страстно, он кричит, но это делается ради мотивации, и это действительно заводит. Мне это по душе, - заявил Жиру, слова которого приводит Football Italia.

В текущем сезоне на счету Оливье - пять голов в четырнадцати проведенных матчах.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арсен Венгер Оливье Жиру Стефано Пиоли
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